Cacalo: "O maior adversário do Grêmio"

Paixão Tricolor 16/01/2017 | 07h59 Atualizada em

Enquanto se debate aqui no Rio Grande do Sul a qualidade e a quantidade dos atletas contratados pelo Grêmio, penso que é necessário também fazer uma análise sobre um dos fortes adversários do Tricolor – o Palmeiras. Esse me parece o mais credenciado, mesmo que haja outros na Libertadores que também mereçam respeito.



Estarei ousando em afirmar que o atual campeão brasileiro vai enfrentar dificuldades, ao menos no primeiro semestre de 2017. É verdade que realizou quase uma dezena de contratações, mas perdeu um bom número de jogadores. Examinando as contratações do Palmeiras, arrisco dizer que somente duas foram das chamadas indiscutíveis. As demais, apostas ou tentativa de reviver veteranos.



Assim, destaco Felipe Melo e Guerra como atletas que certamente irão acrescentar qualidade e experiência. No entanto, há uma questão prioritária que salta aos olhos, que foi a troca de técnico. Eduardo Batista, que substitui o consagrado Cuca, ainda não passa de um treinador emergente, diria quase uma aposta em time grande e que vai precisar mostrar sua competência.



Condições similares



Quero concluir dizendo que esse Palmeiras é um forte adversário, mas o nosso Tricolor está perfeitamente equiparado, não só porque não perdeu nenhum atleta titular, mas também porque eliminou o campeão brasileiro na Copa do Brasil. Evoluindo como se espera, o Grêmio entra na Libertadores em condições similares ao Palmeiras.



Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho