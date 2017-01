Cacalo: "Preocupação e alívio"

Paixão Tricolor 23/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Fiquei muito preocupado ao ler a entrevista do técnico Renato Portaluppi neste final de semana. A matéria foi muito bem conduzida pelos repórteres da RBS, Luis Henrique Benfica e Marco Souza. Ocorre que, fazendo a leitura da letra fria no jornal, passou a impressão de que teria sido uma manifestação de arrogância do técnico.



Mesmo que saibamos do temperamento, do alto astral e da forma de agir de Renato, ainda assim a impressão passada não era boa, uma vez que havia um excesso de autovalorização e elogio. Por isso a preocupação.



Felizmente, no domingo pela manhã, na Rádio Gaúcha, Benfica e Marco ao ar, mesmo que entrecortada, em todos os seus termos, a entrevista que haviam gravado com Renato. Na minha ótica, mudou integralmente o contexto e o sentimento de quem havia somente lido a matéria. Claro que o Renato exagerou um pouco, de certa forma até folclóricas. Mas, ouvindo da própria voz do entrevistado, percebia-se que se tratava de manifestação bem humorada, própria de quem tem absoluta segurança pessoal e profissional para expor da forma que o fez. Houve risos, brincadeiras e situações que, de certa forma, foram citadas na entrevista escrita, mas que só poderia realmente entender quem ouviu, como fiz.



Avaliação



Renato tem a confiança dos gremistas. Se na avaliação interna cometeu algum excesso, com certeza haverá uma troca de ideias para que o técnico possa seguir com espontaneidade, como sempre o fez, respeitando também como o clube.



