José Augusto Barros: "Prudência na hora certa"

As atitudes da direção do Grêmio , que vem tendo prudência e discrição, me levam a crer que teremos boas notícias nos próximos dias. Acredito que a alegada "demora", reclamação de alguns torcedores pelo tempo que o Grêmio está lento para contratar, é para não entrar em negócios furados ou para gastar o dinheiro que não temos.

Com exceção do Palmeiras, que está com grana, e investindo muito bem, os demais times não estão anunciando reforços a rodo. E mesmo quando vazam notícias de negociações, como a do Flamengo com o Vitória, por Marinho, dá para notar que a mesa de negociação é dura, e que o Flamengo não vai sair pagando fortunas pelo jogador.

Enquanto isso, se a informação preliminar de nosso editor aqui do Diário, o Leo Oliveira, de que o Grêmio estaria interessado em Bruno Henrique, se confirmar, o ano de 2017 teria outra cara. É claro que, para contratar o atacante em definitivo, teríamos de vender algum de nossos jogadores, como já alertou o presidente. Mas olha, sinceramente, mesmo que não vendesse, valeria um sacrifício. Seria um jogador que viria para resolver nossos problemas na frente, aquele que chega e assume a titularidade.

Olho nos guris

E enquanto acompanhamos com atenção as negociações, o Tricolor segue bem na Copinha, em São Paulo. Ontem, foi a vez do garoto Patrick se destacar, fazendo dois gols, na goleada sobre o Auto Esporte-PB. Olho nos guris!

