Leonardo Oliveira: uma sugestão de meia argentino para dupla Gre-Nal 

Se os dirigentes da Dupla me permitem, gostaria de fazer uma sugestão: telefonem para Montoya, meia do Rosario Central, e façam uma consulta se o futebol brasileiro não estaria nos seus planos. Depois de uma temporada de luxo, o jogador de 23 anos, criado na base do Rosario, avisou que pretende sair. Quer ganhar um salário melhor, garantir o futuro da família.

O padrão financeiro do meia seria de principiante aqui. Tanto que, nestas férias, pela primeira vez, conseguiu bancar uma viagem para os pais. A mãe nunca havia entrado em um avião. O destino: Brasil. O técnico do River, Marcelo Gallardo, já telefonou para Montoya. Pretende usá-lo como substituto de D'Alessandro. O meia ficou seduzido com o assédio. Ainda mais que Chacho Coudet, seu técnico no Rosario e ex-volante do River, convenceu-o de que jogar em Núñez é um salto na carreira.