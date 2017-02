Cacalo: "Conclusões criteriosas sobre o momento tricolor"

Paixão Tricolor 21/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Há de se entender, com toda a clareza, que o time tricolor tem sentido a falta de alguns jogadores importantes que compuseram o elenco pentacampeão da Copa do Brasil. E o mais fundamental nessa percepção é que o técnico Renato Portaluppi tem plena consciência do que está acontecendo. Mesmo não examinando somente a última partida contra o São José, em que faltaram além de Walace, negociado, e Douglas, lesionado com gravidade, a equipe sentiu também as ausências de Luan e Pedro Rocha.

O entrosamento adquirido foi prejudicado. Sempre que foram escalados anteriormente, Fernandinho e Everton davam conta do recado quando entravam para agregar àquela equipe já organizada. Definitivamente a equipe carece de um centroavante.

Até poderá ser Jael, admito em nível de argumento pela função que ele exerce. O setor ofensivo apresenta um certo vazio. Isso se torna relevante quando há um ataque que necessita do jogador de área.

Um bom sinal

Utilizando-se então de um critério unicamente técnico, que Renato, por meio de suas declarações exclareceu algumas coisas. Não resta dúvida que, em princípio, Walace será substituído por um atleta do elenco. Mas Douglas e a função de centroavante deverão ser preenchidas por jogadores contratados e de bom nível. O presidente afirmou que vai cometer extravagâncias, o que é bom sinal.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho