Cacalo: "Faltou eficiência ao ataque"

Foi um jogo em que o Grêmio teve mais posse de bola, foi superior ao São José, mas não teve a necessária eficiência para marcar os gols. No entanto, por justiça, devo dizer que o São José foi um bom adversário, levou perigo à meta gremista e mereceu, ao final, o empate.

Vi um Grêmio desentrosado, tentando jogar com a bola no chão, sentindo a ausência dos titulares. O São José bem organizado, com boa marcação e contra-ataque veloz foi sempre perigoso.

O equatoriano Bolaños, mais uma vez, ao lado de Ramiro, foi o destaque do time. A noite na Arena ainda teve a boa notícia trazida por Lincoln. Mesmo com pouco tempo, ele mostrou sua categoria.

O fato é que, envolvido, por enquanto, em três competições, o Grêmio se vê obrigado a adotar posicionamentos quase que definitivos. Assim, teve de estabelecer algumas prioridades, desprezando determinado torneio.

Foi o caso da Primeira Liga, que embora seja disputada por clubes nacionais, não recebeu a devida importância por quase ninguém. Tanto é verdade que o Grêmio já disputou uma partida contra o poderoso Flamengo com uma equipe totalmente reserva.

Libertadores é o objetivo

O Gauchão está sendo tratado com uma importância talvez um tanto exagerada. Ocorre que, logo ali adiante, haverá com certeza superposição de datas com a Libertadores.

Embora o Gauchão tenha essa relativa relevância, não resta dúvida que a competição internacional irá se sobressair logo ali adiante no horizonte gremista.

