Cacalo: fim de semana teve festa do Interior sobre a dupla Gre-Nal

Em dois resultados surpreendentes, Novo Hamburgo e Caxias derrotaram a dupla Gre-Nal. Apesar dos proclamados grandes jogadores, como o goleiro Danilo Fernandes, o volante Rodrigo Dourado e o craque D'Alessandro, acrescidos dos novos virtuosos do futebol gaúcho, como Klaus, Charles, Junio e Diego, só para citar alguns, e me refiro a mais de meio time, o Inter foi derrotado por 2 a 1 dentro de sua casa.

Em Caxias do Sul, depois de um primeiro tempo em que teve oportunidade de sair na frente, o Grêmio também foi derrotado pelo mesmo escore. Os profissionais gremistas não se conformaram com o pênalti marcado contra o Tricolor. Uma clara situação é quando o atacante chuta e a bola bate no braço do zagueiro que saltou com os braços abertos. Pênalti! No entanto, se o chute bate na coxa e depois disso atinge o braço do zagueiro, só amputando o braço para ela não bater.



Mas são as polêmicas típicas do Gauchão, e o que importa é que o Caxias foi superior, principalmente na segunda etapa, e mereceu a vitória. Aliás, o time caxiense me pareceu um time bem treinado, com poder de reação depois da primeira derrota. Vai incomodar no Gauchão se jogar desta forma também fora de seus domínios.

Libertadores

Aproximando-se a Libertadores, tenho receio do que pode realmente significar o Gauchão para o Grêmio. Pretende vencê-lo, é óbvio. Mas, desde já, um canto do olho está destinado à Libertadores.

No entanto, é o que temos. Diante disso, o enfrentamento a essas dificuldades são inerentes às competições.