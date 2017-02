Cacalo: "Grêmio estreia com o que tem de melhor no elenco"

Paixão Tricolor 02/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O tricolor pentacampeão da Copa do Brasil inicia hoje à noite sua participação no Gauchão. Joga na Arena, com o que tem de melhor no elenco, contra o Ypiranga. Isso, desde logo, denota a importância que o clube está dando ao campeonato estadual. A tentativa é de evitar que o nosso glorioso rival, que atualmente está na Segunda Divisão do Brasileirão, alcance novamente o título de heptacampeão regional, conquista que já obtivemos em 1968.

E, por exatamente estar Segunda Divisão, que o Internacional aposta todas as suas fichas, principalmente neste primeiro semestre, na conquista do Gauchão. Particularmente, em opinião sujeita a receber muita divergência, não daria ao Regional a importância que o Tricolor está dando. Estou sendo coerente com meu tempo de dirigente, quando, no ano de Libertadores, disputamos e vencemos o Gauchão com o chamado Banguzinho, inclusive decidindo o campeonato contra o Internacional em dois Gre-Nais.

Mas, por óbvio, é melhor vencer do que perder o Campeonato Estadual. E somente será cobrado aquele que perder.

Reencontro com o pentacampeão

Por isso, considero importante tal competição, mas sempre seguindo uma determinada linha de prioridade em relação às outras. Assim, estaremos todos os gremistas na Arena, hoje à noite, para nos reencontrarmos com o pentacampeão da Copa do Brasil, o Rei de Copas. Afinal, já estamos saudosos de revermos o elenco campeão do último título do ano passado.

*Diário Gaúcho