Cacalo: "Os 90 anos da Gaúcha"

Sinto-me muito gratificado por estar participando da equipe da Rádio Gaúcha neste dia em que a emissora completa 90 anos de profícua existência. Trabalhando desde 2000 na rádio, já havia participado da festa comemorativa dos 75 anos.

A nossa Gaúcha presta inestimável serviço à comunidade, atenta a todos os fatos, e conta em seu time jornalistas e radialistas do mais alto nível, em todos os setores de atividades.

Não há um programa que não tenha forte repercussão junto aos ouvintes, pela clareza das informações, das entrevistas e dos debates em todas as áreas de atividade. Todos os setores da sociedade são ouvintes. E, em todos eles, as matérias são debatidas com a seriedade e a correção que se requer de uma rádio, porte da Gaúcha.

Ligue seu rádio a qualquer hora do dia e da noite e sempre teremos informações verdadeiras e no exato momento do fato. Considerando-se que sou uma gota neste oceano de atrações e pessoas capacitadas, desejo expressar meus sinceros cumprimentos a todos aqueles que criaram, expandiram e qualificaram a Rádio Gaúcha.

Felicitações

Que tais felicitações cheguem ao gerente de jornalismo, Cyro Silveira Martins Filho, incansável comandante, que transborda capacidade de dirigir uma rádio desse porte e que cada vez cresce mais. Quero estar nesse mundo para participar do centenário.

