Cacalo: "Renato sabe os motivos da derrota de domingo"

Houve uma cascata de críticas em relação à atuação do Grêmio, quando foi derrotado pelo Caxias, no domingo. Já resumi na coluna de ontem minha opinião de que sobressaiu a participação do time caxiense, jogando com muita vontade, marcação e dedicação à causa.



Foi uma vitória justa e merecida do time caxiense, mesmo que o Grêmio não tenha jogado tudo aquilo que podia, por uma série de razões, já exaustivamente apontadas por toda a crônica especializada. Claro que divirjo de algumas delas, mas respeito opiniões.

O importante é que, ao que consta, o técnico Renato Portaluppi tem consciência dos motivos que levaram o time da Serra à vitória. Até porque, mesmo sendo pentacampeão da Copa do Brasil, o Tricolor não é um time imbatível. Por óbvio, em respeito aos caxienses, que não têm culpa, deixo de falar novamente no pênalti, daqueles legítimos de Gauchão.

Renato decidiu colocar em campo, na quarta-feira, um time dito reserva, para testar jogadores contra o Flamengo, pela Primeira Liga, em Brasília. A hora é de testes, mas há de se ter muita cautela, pois o adversário é forte e vem em bom momento.

Não mudo uma vírgula do que penso: o Gauchão e a Primeira Liga somente criam problemas e prejuízos de toda a ordem. Inclusive, anímicos. Isso para uma equipe que sonha com Libertadores, em face dessa quase simultaneidade. Mas clube grande é assim, tem de tentar vencer todas as competições. É o que temos.

