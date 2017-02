Cacalo: "Renovação do contrato de Pedro Rocha"

Paixão Tricolor 25/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Hoje em dia, alguns jogadores, induzidos por seus procuradores, pensam que estão acima do clube que os lançou, os colocou na vitrina e lhes deu chances de aparecer para o mercado nacional e internacional.

Enganam-se. Pedro Rocha é um menino criado dentro do Grêmio, que somente alcançou a visibilidade que possui por jogar em um clube da grandeza do Tricolor. Evidentemente, e isso é inegável, que o próprio atacante contribuiu preponderantemente para esse destaque individual por se tratar de um jogador de qualidade e que mereceu essa relevância no futebol.

Mas atletas com ainda mais de um ano de contrato por cumprir começam a pensar em jogar fora do país, desprezando sua origem e seu clube. Sei que esse ainda não é o caso de Pedro Rocha, mas a indefinição da renovação de contrato assusta aos gremistas, que contam com a qualidade do atacante, para novas conquistas.

As entrevistas do seu procurador são arrogantes e desprovidas de ética quando faz críticas ao clube. E sabe-se que o Grêmio quer contar com o atleta e fez proposta de renovação digna de um grande jogador que atua num clube enorme. Por que então essa indefinição? Por que não se reúnem e os argumentos são ditos com transparência? Quer renovar ou não quer?

Nós queremos Pedro Rocha

Nós gremistas queremos contar com Pedro Rocha. Os torcedores tem apreço, carinho e admiração pelo atleta, que é criado dentro do clube.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho