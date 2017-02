Cacalo: "Segue a indignação"

Paixão Tricolor 01/02/2017 | 07h49 Atualizada em

Todos os associados tricolores e os torcedores em geral, que na verdade são os "donos" do clube, demonstram por este ou aquele motivo total indignação com a saída de Walace. De uma parte, muitos consideram o valor ínfimo para um jogador de 21 anos, campeão olímpico e titular da Seleção Brasileira. Enfim, todas as virtudes técnicas que estamos cansados de repetir.

E não cabe aquela premissa de que para o mercado brasileiro os valores são inferiores, pois o São Paulo acaba de vender David Neris por 15 milhões de euros, quantia superior a Walace

(10 milhões de euros), mesmo sendo um atleta desconhecido, da base do time paulista. O outro motivo de indignação é o fato da notícia que circula de que houve pressão pela saída, por parte do procurador do atleta ou do clube alemão, não se sabe.

De qualquer sorte, há uma genérica insatisfação dos gremistas com a perda de um jogador desse nível. E acredito, repito, que tal insatisfação se estende também à direção tricolor. Mas o clube é muito maior do que todos os envolvidos, do que todos nós e seguirá seu rumo de vitórias, independentemente da saída deste ou daquele jogador.

O melhor para o clube

Modestamente, me considero um intransigente defensor da agremiação, quando entendo que ela está sendo prejudicada de alguma forma, mesmo admitindo, eventualmente, que posso estar equivocado. Mas eu, como todos os gremistas, quero sempre o melhor para o clube.

*Diário Gaúcho