Cacalo: "Teste com atuações bem razoáveis em Brasília"

Os reservas do Grêmio, salvo algumas exceções negativas, tiveram um desempenho próximo do razoável contra o Flamengo, considerando as circunstâncias do jogo. Claro que o resultado foi ruim, mas como disse, afora algumas decepções e o desentrosamento, houve atuações de nível médio.

Penso que é para isso, no caso um teste, que serve a Primeira Liga. Ainda mais que agora, salvo nova contratação o time precisará procurar um substituto para Douglas. Por fim, entendo que a equipe jogou em ritmo de treino.

Muitas pessoas dizem que não adianta poupar jogadores de partidas importantes para evitar lesões, porque, na realidade, essas acontecem quando menos se espera. Principalmente, em treinos, em tese, inofensivos e apenas para ajustar peças. É o destino que prega peças em um grupo qualificado, do qual se presume que haja sempre substitutos à altura, quando se fala de clube grande.

Infelizmente, o craque Douglas, que para muitos pode ser considerado o termômetro do time, sofreu uma grave lesão em um treinamento dos mais simples. Lesão daquelas com alguma gravidade e que obrigará Douglas a paralisar suas atividades por aproximadamente seis meses.

Longo prazo

Temos todos que lamentar a lesão do craque gremista, principalmente porque a Libertadores está batendo à porta, e o Grêmio ficará sem o seu principal jogador de criação por, no mínimo, seis meses.

O que, para os gremistas, será um prazo excessivamente longo.

