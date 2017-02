Cacalo: "Vários motivos justificam as atuações abaixo do esperado"

Paixão Tricolor 15/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O Campeonato Gaúcho, ainda em desenvolvimento, tem apresentado fatos significativos em nível de resultados e de atuações de alguns clubes. Começando pelo Grêmio, que, com certeza, poderia estar jogando melhor, circunstância que é reconhecida pelo próprio técnico Renato Portaluppi.

Vários motivos são apontados para essa campanha, diria, irregular e com atuações abaixo do esperado. Pouco tempo de treinamento, algum desentrosamento e saída de jogadores muito importantes para o sistema tático.

O fato negativo da competição, com todo o respeito que merece, é a péssima campanha do Inter. Porém, há outros tantos positivos que demonstram que o futebol do interior do Rio Grande do Sul está em fase de crescimento.

Novo Hamburgo é brilhantemente o líder da competição, com um trabalho, por igual, muito competente do seu técnico, Beto Campos. Mas quero destacar também Caxias e São Paulo, de Rio Grande, com excelentes atuações e trabalhos também de primeira linha de seus técnicos Luiz Carlos Winck, esse pronto para treinar um time grande do futebol brasileiro, e Gilson Maciel, ainda emergente, jovem e de muito futuro.

Obrigação da Dupla

Grêmio e Inter devem ter muita cautela, pois os times do Interior estão muito bem preparados e podem apresentar mais algumas surpresas nesta edição do Campeonato Gaúcho.

Mesmo que, particularmente, eu creia que vencer o Gauchão é obrigação da dupla Gre-Nal.

