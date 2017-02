Guerrinha: derrota em Caxias do Sul acendeu o alerta no Grêmio

Opinião 06/02/2017 | 07h07 Atualizada em

Acendeu o alerta. Mais uma vez, o Grêmio jogou pouco, com uma diferença em relação a sua estreia no Gauchão, quando derrotou o Ypiranga. Agora, no Centenário, o Tricolor marcou pouco, atacou pouco, sofreu com a bola aérea, passou muito longe do futebol que o torcedor esperava e perdeu para o Caxias, por 2 a 1, e a chance de assumir a ponta da tabela. Por tudo o que aconteceu na Serra, chegou a hora do técnico Renato Portaluppi dar uma ajustada na coisa.



Decepção

É hora de parar e repensar.Em casa, ao contrário do que se imaginava, o Inter beijou a lona pela primeira vez na temporada. Mal escalado, com muita gente para atacar, pouca gente para defender, deu chance ao azar, levou 2 a 1 do Novo Hamburgo e saiu de campo vaiado pelo seu preocupado torcedor. Após esta primeira decepção, só resta ao técnico Antônio Carlos Zago fazer o simples: escalar um time mais forte no meio-campo, capaz de defender melhor e que fique mais equilibrado.

Justo

Ninguém pode reclamar. Diante de bom público, São Paulo e Juventude empataram, somaram um ponto e mostraram com todas as letras que estão no caminho da classificação. Pelo que se viu, o dono do Aldo Dapuzzo está ajustado e com capacidade de dar contra do recado.

Altar

Tem cara de casório. Após a fácil vitória de sábado do Barcelona, o diferenciado Neymar postou foto na rede ao lado da namorada Bruna Marquezine. Desta vez, parece que o craque vai mesmo colocar a aliança na mão esquerda.

Perguntinha

Quando o Inter vai atingir a regularidade?