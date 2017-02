Guerrinha: "Grêmio tem de buscar substituto de Walace"

Coluna do Guerra 03/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Mesmo com boas atuação de Jailson, Tricolor precisa encontrar outro volante para os desafios da temporada 2017

Está no cardápio.

Ninguém tem dúvidas de que o qualificado Walace vai fazer falta, mas a solução é uma só: achar um substituto que possa deixar menos saudades nas arquibancadas e possa fazer o time manter a força no meio-campo.

Talvez, mesmo com as boas atuações de Jailson, a direção tenha que puxar o talão de cheques e dar um lance para resolver a questão.

OPÇÃO

Deu para o gasto.

No primeiro jogo do ano no Beira-Rio, o Inter saiu em alta velocidade, fez vantagem de dois gols,

levou um, jogou um bom primeiro tempo, mas sentiu falta de fôlego nos 45 minutos finais.

Tudo dentro do esperado, menos a bela estreia do menino Charles, que entrou, jogou como gente grande, mostrou qualidades e virou bela opção para o técnico Antonio Carlos Zago.

VANTAGEM

Foi uma boa largada.

Sem o direito de dar chance ao azar, Botafogo e Atlético-PR largaram com vitórias na Libertadores.

Claro que nada está garantido, mas o mais importante é que os dois brasileiros estão com a faca e o queijo na mão para seguirem adiante na competição.

MORAL

Melhor é impossível.

Em muito pouco tempo, o menino Gabriel Jesus caiu nas graças da torcida do Manchester City.

Deu passes certeiros, já marcou gol e tem tudo pra virar referência o time do técnico Guardiola.

PERGUNTINHA

Quais serão os zagueiros titulares do Inter?

*Diário Gaúcho