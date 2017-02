Guerrinha: "Vestibular colorado"

Coluna do Guerra 04/02/2017 | 08h00 Atualizada em

É mais um vestibular. Neste sábado, no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Novo Hamburgo com objetivos bem definidos. O mais importante deles é somar os primeiros três pontos no Gauchão, mas também serve para o técnico Antônio Carlos Zago tentar se aproximar da escalação mais equilibrada.

Ao contrário do que muitos possam pensar, o jogo vale e muito para a turma do Beira-Rio.

Ajustes – Tem tudo para ser melhor. Livre das emoções de estreia, com mais fôlego, outra vez com a melhor escalação, o Grêmio vai até o Centenário, neste domingo, para encarar o Caxias, que começou mal e vai fazer um esforço danado para não acabar a rodada ainda mais atrasado.

Um bom desafio para o time do técnico Renato Portaluppi, que tem toda a capacidade de mostrar um pouco mais do que fez contra o Ypiranga e confirmar o favoritismo.

A piada do Guerra– Segunda-feira pela manhã, ainda sentindo os efeitos da balada, do álcool, o Rogerinho, que não gostava nada de estudar, encarou a aula de química. E foi logo questionado pelo professor.

– Quais as principais reações do álcool?

Com o raciocínio lento, o aluno mandou bala.

– Chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e pegar mulher feia...

Após um rápido silêncio na sala de aula, o professor abriu um sorriso irônico e deu o veredito.

– Parabéns, 10 para você!

*Diário Gaúcho