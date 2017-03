Cacalo: "Pedro Rocha vai renovar o contrato com o Tricolor"

Paixão Tricolor 01/03/2017 | 07h56 Atualizada em

Apesar do receio que tenho de que Pedro Rocha está tendo prejuízo em sua carreira profissional em face da celeuma que se criou em torno de sua renovação de contrato com o Grêmio, quero crer que ainda nesta semana o acordo entre as partes ocorrerá. E não tenho dúvida que a busca do ajuste partirá do Grêmio. O clube tem o máximo interesse em contar com esse jogador.

Ainda é jovem, tem muito futuro, talvez não esteja pronto, mas já adquiriu experiência suficiente para atuar num clube com a grandeza do Grêmio. A propósito, Pedro Rocha oferece sua capacidade técnica e física, além de sua juventude, mas recebeu uma excelente contrapartida por parte do Grêmio, que o colocou na vitrine nacional.

Vale dizer que esta é a perfeita convivência entre um profissional e seu clube, cada uma das partes destinando a outra aquilo que tem de melhor. O atleta não pode ter sua carreira interrompida por divergências por renovação de contrato.

E o Grêmio não pode perder um atleta deste porte por essa razão apontada.

Na base do diálogo

Então, na base do diálogo, tenho convicção que o contrato será renovado. Espero que nada de fora para dentro possa interferir no prosseguimento da carreira do atleta. Emblemático, ainda, o fato de que acredito piamente que a renovação se dará na semana Gre-Nal. Além disso, haverá hoje ou houve ontem uma conversa do técnico Renato com o jogador. O profissionalismo de ambos será fundamental para que Pedro Rocha esteja apto para participar do clássico.

