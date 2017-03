Cacalo: "Quem chega melhor no Gre-Nal?"

Paixão Tricolor 02/03/2017 | 07h54 Atualizada em

Essa pergunta percorre todos os órgãos de imprensa, na opinião de muitos cronistas especializados acerca do tema. Quero partir do princípio genérico de que clássico é clássico. Nessas condições, sempre é muito difícil de se apontar o favorito. Mas, não gosto de fugir da questão, pois quero ter a capacidade de analisar os dois times e concluir a resposta para a pergunta do título da coluna.

O Grêmio tem uma equipe mais pronta, mas em relação ao time campeão da Copa do Brasil, há muitas diferenças que necessitam ser avaliadas. Edílson, Walace e Douglas estão fora do clássico. Tais ausências representam um enorme baque no entrosamento gremista, principalmente no meio-campo, setor em que dois atletas fundamentais no ano passado estarão ausentes. Até agora, seus substitutos tem relativamente dado conta do recado, especialmente Bolaños, mesmo que possua características completamente diferentes de Douglas, o que faz com que a equipe tenha de jogar de maneira distinta daquela que foi pentacampeã.

Mudanças no ataque

Ficará ainda mais discrepante caso o novo contratado Lucas Barrios faça sua estreia no clássico. Tanto são verdadeiras as diferenças e a busca gremista por substitutos com semelhantes características, que se noticia na imprensa a procura de um meia e um volante, ambos estrangeiros. Esses fatos confirmados pela direção gremista. Amanhã, faço uma análise mais detida do adversário, dentro da minha ótica de ver futebol.

