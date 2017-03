Cacalo: "Renato é inteligente, pensa adiante do que podemos pensar"

Paixão Tricolor 11/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Há muitos fatores que precisam e que podem ser analisados depois do primeiro jogo do Grêmio na Libertadores, na vitória por 2 a 0 sobre o Zamora, na Venezuela. Começo pela formação do time e pelo sistema que vem sendo empregado, que está sendo muito debatido na mídia e nas redes sociais. A meu juízo, Renato tem ideia plena daquilo que está fazendo e consciência total do que deverá fazer.

Claro que as dúvidas podem existir, mas quando refiro que Renato tem ideia plena, estou querendo dizer que todas as soluções estão na cabeça do técnico. As dúvidas se referem a quais destas soluções ele deve aplicar.

Renato é inteligente, pensa adiante do que nós, à distância, podemos pensar, pois convive diariamente com os atletas e sabe tirar dos profissionais aquilo que eles têm de melhor. E isso vale tanto para o trabalho individual quanto para a melhor possibilidade tática. Até prova em contrário, imagino que nós, gremistas, nesse particular, podemos ficar tranquilos. Mas pode ocorrer, também, que o desempenho de alguns atletas, por motivos diversos, não está sendo aquele que estão acostumados, e isso pode afetar o rendimento do time.

Renato sabe o que faz

Diálogo interno constante, liderança e confiança mútua são parte integrante e eventual solução para determinados tipos de queda de rendimento. E nisso Renato também é mestre. Agora, teremos um tempo razoável até o próximo jogo da Libertadores e um relativo espaço ate o próximo jogo do Gauchão, para que as melhores decisões sejam encaminhadas.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho