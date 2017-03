Cacalo: "Todos de olho no Bento Freitas"

Paixão Tricolor 15/03/2017 | 07h44 Atualizada em

Antes de mais nada, quero afirmar com toda a certeza que sei das dificuldades que, costumeiramente, os times da capital enfrentam quando jogam em Pelotas. Brasil e o próprio Pelotas, que hoje não está na série A do Gauchão, sempre são adversários dificílimos de ser batidos em seus domínios.



Não estou dizendo nenhuma novidade, e o Xavante, adversário de hoje a noite, vem crescendo de produção no campeonato. É um time que integra a Série B do Brasileirão, mas ainda precisa de pontos no Estadual. Tem um excelente técnico, Rogério Zimermann, e uma torcida apaixonada.

O nosso Gauchão está muito equilibrado, com exceção do Novo Hamburgo, e qualquer ponto somado é muito importante. Isso também vale para o Grêmio, que necessita ficar entre os quatro primeiros para alcançar vantagem na fase seguinte. Renato fez mistério no último treino, e, para que isso acontecesse, algo novo deveria estar sendo testado.

Dúvidas na escalação

Confesso que tenho dúvidas se o Tricolor deve atuar com seu time titular, mas a distância que separa o próximo jogo da Libertadores, e eventuais testes, podem justificar essa opção. De qualquer maneira, temos a expectativa da estreia de Gaston "Gata" Fernández, em quem os gremistas apostam muito para substituir Douglas, uma vez que o próprio jogador afirmou que pode ser atacante ou meia. E ainda, como e quando Renato entender, esperamos por Lucas Barrios. Todos de olho no Bento Freitas.

