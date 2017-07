Cacalo: "A venda e os jogos"

Paixão Tricolor 13/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Espero que se resolva, de uma vez por todas, a questão da venda de jogadores do Grêmio, especialmente a controvertida situação de negociação do craque Luan. Esta demora, esta novela, acaba por prejudicar todas as partes, com exceção daqueles que somente têm por objetivo faturar em cima de outrem.

Daqui a pouco, preocupado com as circunstâncias que envolvem suas negociação, vai cair o rendimento de Luan, e os prejudicados serão o próprio atleta e o clube que o colocou na vitrine. Enquanto isso, as atenções de ambos, clube e atleta, estão divididas entre jogos importantes e a possível transação.

Para o bem ou para o mal para os gremistas, dependendo da avaliação pessoal do que seria melhor, é preciso que se resolva de uma vez por todas a questão. Ou que feche logo a tal janela, e que o assunto seja encerrado.

Não duvidem do Tricolor

Paralelamente, o Tricolor vai ao Rio de Janeiro, na chamada Ilha do Urubu, enfrentar uma das sensações do Campeonato Brasileiro, o badalado Flamengo. Apesar das últimas três derrotas, não duvidem do Grêmio, que é capaz de quebrar a invencibilidade do Mengão em seu alçapão. A hora é essa. Dá-lhe, Tricolor.