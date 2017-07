Cacalo: "É a vida que segue"

Paixão Tricolor 22/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Ainda consternado com a perda do imbatível Paulo Sant'Ana, eu e todos aqueles que o conheceram ou mesmo que o tivessem conhecido apenas pelos meios de comunicação, temos de fazer o que, certamente, ele gostaria que fosse feito. Vamos continuar com a lembrança dele ao chegarmos à Rádio Gaúcha, ao lermos a Zero Hora e ao assistirmos à RBS TV. É muito difícil escrever sobre um ídolo de todos os gaúchos, um ícone da comunicação e, para nós gremistas, um fervoroso torcedor do Grêmio. É a vida que segue.

Em cada jogo do Tricolor, renascerão as lembranças de Paulo Sant'Ana. A melhor resposta que podemos dar ao mundo é homenageá-lo constantemente em nosso íntimo. Torcer pelo Grêmio, que sempre é a nossa missão, aumentará a nossa responsabilidade, na medida em que todos nós gremistas teremos de fazer o impossível: substituí-lo.

Assim, nesta rodada do Brasileirão, o Tricolor vai a São Paulo na segunda-feira enfrentar o clube do mesmo nome, que se recupera de uma crise. O Morumbi já foi palco de inesquecíveis vitórias tricolores, e a cada jogo se renova a ideia de vencermos mais uma vez naquele grandioso estádio.

Maturidade e confiança

Pelas informações, o time vai com força total e, pela maturidade que alcançou, estamos acreditando na soma de pontos. Não poderemos se esquecer de dar aquela secadinha no Corinthians, que também terá um jogo difícil, contra o Fluminense.

Ademais, o time paulista vem de duas partidas sem vitória, o que pode transferir a seus atletas um peso a mais, uma pressão para a busca do resultado. No enfrentamento com o tricolor carioca, com certeza, queremos mais uma vitória do tricolor.