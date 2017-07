Cacalo: "Estou satisfeito com o rendimento da equipe tricolor"

Paixão Tricolor 26/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Mesmo que muitos analistas tivessem entendido que o Grêmio deixou de ganhar dois pontos neste jogo do São Paulo, o que, racionalmente, sem dúvida é a melhor análise, divirjo na parte final de tal entendimento. E considero a parte final exatamente essa, que afirma que, mesmo jogando melhor, não creio que o Tricolor tenha deixado de ganhar os tais dois pontos do empate.



A minha avaliação tem esse componente de racionalidade sobre o futebol jogado, que do Grêmio foi superior ao adversário, mas por outro lado, não posso deixar de considerar outro elemento. A minha situação de gremista me permite pensar também não somente no jogo em si, mas também no contexto gremista nas competições que está disputando.

Nesse rumo, mesmo sendo melhor, penso que o ponto conquistado pelo Tricolor está adequado para o momento do campeonato, para o desempenho rotineiro do time, principalmente porque não se pode vencer todas fora de casa, e o adversário tentando sair de uma crise, marcou o gol na única chance que teve.

A diferença

A propósito, a diferença da vitória do Corinthians contra o Fluminense e do empate do Grêmio foi que o chute perigoso do Flu alcançou a trave corintiana, após vencer o goleiro Cássio, e o do São Paulo entrou no gol gremista. Por isso, estou satisfeito com o rendimento da equipe, que, agora, tem Copa do Brasil e a Libertadores além do Brasileirão. Já o Corinthians fica treinando, às vezes inclusive com arbitragem.