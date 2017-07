Um bom e um mal resultado

Paixão Tricolor 25/07/2017 | 15h33 Atualizada em





Pedro Rocha foi um dos destaques da noite

Analisando o jogo da noite desta segunda (24) noite de maneira isolada, foi um bom resultado. Empatar em 1x1 com um dos maiores times do Brasil, fora de casa, sempre é bom. Além disso, o São Paulo não seguirá na zona do rebaixamento, é fato. Tem um bom grupo de jogadores, alguns acima da média, como Lucas Pratto e um belo técnico, Dorival Junior. O problema do jogo contra o São Paulo é o contexto em que ele está inserido. E o adversário que está à nossa frente na tabela, o Corinthians, que faz campanha de campeão antes da metade do Brasileirão.



Dorival exalta estilo do Grêmio: "A essência do futebol brasileiro se resume a essa equipe"

Os números e os caminhos de Grêmio e Corinthians no Brasileirão





Nesse contexto, temos que ganhar todos os jogos, e torcer pela queda do Coringão, que parece que nunca chega. No primeiro tempo, a jogada espetacular de Pedro Rocha e o golaço que ele fez davam a impressão de que conseguiríamos seguir fortes no encalço do líder, pois mantivemos o time paulista sob controle.



No segundo tempo, Renato mudou, colocou Fernandinho, mostrando ousadia para tentar matar o jogo. Não deu certo, é da vida. Era um jogo de times grandes, com pressão da torcida do São Paulo, que melhorou e empatou, em uma das poucas vezes que Pratto, justamente ele, conseguiu concluir para o gol, gerando o rebote que originou o gol de Lucas Fernandes.



Não vejo muito o que reclamar do jogo desta noite, terminamos o jogo pressionando o dono da casa, com atitude. "Reclamo", sim, da absurda campanha do Corinthians, que não está dando chance para ninguém.