Cacalo: "Tristeza!"

Esperei alguns dias, por questões de foro íntimo, para me manifestar sobre o falecimento do amigo e colega Wianey Carlet. Durante 17 anos, nos encontramos praticamente todos os dias para trabalharmos juntos no Sala de Redação. Muitas vezes, tivemos discussões, algumas até ásperas, debates fortes, que se encerravam ao findar o programa da rádio.

Divergimos amiúde, é verdade. Porém, antes e depois do Sala, estávamos sempre juntos, tomando aquele cafezinho esperto no bar da rádio. Fora do ar, a imensa maioria das vezes, convergíamos. Saíamos juntos em direção ao estacionamento quando ele pegava seu carro para voltar a Viamão. E isso se repetia quase todos os dias.

Mas bem antes de tudo isso, lá na década de 80, trabalhamos juntos na extinta Rádio Sucesso. E ali já nos conhecíamos pela atividade que eu exerci no Grêmio, respondendo as perguntas do repórter Wianey. Em inúmeras oportunidades, eu e os demais companheiros o recriminamos, porque, aparentemente, ele não estava cuidando da sua saúde.

Generoso e afável

Mas a notícia de seu falecimento surpreendeu a todos nós. Ao contrário do que muitos pensavam, Wianey era um cara generoso, afável e sempre preocupado com os amigos. As únicas palavras que pude dizer no dia seguinte a sua morte foram que eu estava muito triste. E continuo sentindo a sua falta. Que Deus o tenha e que ele receba todo o carinho que sempre destinou a todas as pessoas.