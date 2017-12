Cacalo: "A gurizada encheu o Grêmio de orgulho"

Paixão tricolor 04/12/2017 | 07h00 Atualizada em

O Grêmio jogou a última partida do Brasileirão com sua equipe de juniores. E deu orgulho assistirmos à meninada gremista enfrentar o poderoso Atlético Mineiro dentro do Horto lotado. Craques veteranos como Robinho, Fred, Elias quase sucumbiram aos meninos tricolores. Dos jovens, a maioria sequer havia atuado na equipe principal. Mas demonstraram qualidade técnica e raça, honrando a camisa tricolor. E o exemplo do esforço foi a quantidade de cãibras que sofreram os atletas tricolores.

Não posso deixar de dizer que os meninos foram prejudicados pela arbitragem, mas isso pouco importa. O que vale é que o tricampeão da América está produzindo novos jogadores que, com certeza, poderão no futuro dar ao Grêmio o Tetra, o Penta, enfim, novos títulos de campeão da Libertadores. Não é para qualquer um. Por isso, estamos orgulhosos da meninada gremista. A fonte de craques permanece e, em breve, poderá nos dar novas alegrias.

Mundial no horizonte

A partir de agora, nossas atenções se voltam para o Mundial de Clubes. E o Grêmio imortal, tanto quanto na Libertadores, será o representante brasileiro na competição. Vamos observar o clube mexicano e o clube marroquino que disputam a vaga para ser nosso adversário. Essa semifinal é tão ou mais importante do que a própria final. Infelizmente, temos a lamentar a lesão do craque Arthur, que causará dificuldades. Mas temos confiança de que Renato saberá realizar a substituição mais adequada.

Vamos com tudo. O mundo poderá ser azul novamente.