Zé Victor Castiel: "Emergir maior e melhor"

Na medida em que se aproxima o final do ano e, por consequência, a posse de Marcelo Medeiros, novo presidente do Internacional, a curiosidade toma conta da torcida. O que nos reserva 2017? Nesta altura e com os insucessos do ano que está acabando, cresce a vontade de ver o Inter novamente competitivo.

O primeiro reforço foi D'Alessandro, e todos estão cientes de que este jogador atuará obedecendo um esquema personalizado, no que diz respeito à preparação física. Não se ouviu falar de dispensas.

É óbvio que a nova diretoria só poderá divulgar decisões depois de sua posse no início do ano, mas tenho notícia de que já estão reunidos, permanentemente, fora do Beira-Rio, tratando dos assuntos do clube.

Certamente está sendo feito um grande planejamento a longo prazo, visando não repetir os inúmeros erros que foram cometidos este ano.

Novo Inter

Tenho como certo, também, que desta planificação resultará um perfil do novo Internacional. Aí deverá constar as novas diretrizes de contratações que devem, necessariamente, buscar a formação de um time forte e competitivo, capaz, não só de encarar o Campeonato Gaúcho, como também de postular o título da Copa do Brasil e, principalmente, o tão esperado retorno à elite do futebol brasileiro através do Campeonato da Série B.

Enfim, a confiança é enorme no sentido de que o Colorado possa usar suas falhas para emergir, maior e melhor. É o que todo colorado espera.

