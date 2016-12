Zé Victor Castiel: "Venha, 2017!"

Paixão Colorada 31/12/2016 | 08h12 Atualizada em

Traga novidades, soluções, certezas, coragem, humildade, paixão e solidariedade. Venha lindo, novinho em folha, para nos dar mais 12 meses de desfrute desta coisa maravilhosa que são as nossas vidas. Que os próximos 365 dias sejam bacanas conosco. Dê vitórias aos nossos clubes. Seja pródigo em gols, dribles, passes, chutões e tudo mais que a gente gosta de ver no apaixonante futebol.

Dê oportunidade aos vencedores de confirmarem e aos que fracassaram, de se reerguerem. Venha, 2017!

Seja sutil nas suas jogadas. Domine a bola com carinho, distribua o jogo, lance com precisão, aplique um drible da vaca, conclua a gol e, se a pelota for para a linha de fundo, tente novamente. Venha, novo ano!

Não espero a perfeição. Apenas que renove as esperanças de todos nós, torcedores, em grandes emoções, próprias do lindo futebol.

Agora, só entre eu e você. Assunto pessoal. Ilumine os caminhos do Marcelo Medeiros, para que consiga reorganizar o Colorado, para que planeje e execute com precisão, para que comande com força e coragem. Traga boas novas para a torcida colorada.

Seja bem-vindo

Seu irmão mais velho, o 2016, já foi bem claro conosco nas questões de humildade e autossuficiência.

Aprendemos a lição. Agora, ladeira acima, ok?

Seja muito bem-vindo, 2017! Feliz Ano-Novo para todos!

*Diário Gaúcho