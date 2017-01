Zé Victor Castiel: "A esperança toma conta de mim"

Paixão Colorada 02/01/2017 | 08h41 Atualizada em

Neste começo do ano e que coincide, logo mais, com a posse de Marcelo Medeiros para decidir os destinos do Internacional no próximo biênio, quero dizer que a esperança toma conta de mim. Vocês podem achar que eu estou completamente maluco, até porque o que se viu no ano que passou não faz prenunciar grandes e boas notícias.

Acontece que o novo presidente chega completamente ciente das dificuldades que terá pela frente. Além disso, muito provavelmente, observou bem onde errou a diretoria anterior e tratará de não repetir os equívocos, aprender com eles e fazer com que o Colorado consiga realizar um bom ano de futebol. Com raras exceções, as negociações no Brasil serão bem difíceis neste início de 2017.



Acontece que isto não pode valer para o Internacional. O grande drible que a nova diretoria deve aplicar, é, justamente na compra e venda de jogadores. Organizar uma equipe sólida e competitiva é fundamental para que o Colorado consiga retornar à elite.

Coelho da cartola

Algum coelho Medeiros terá que tirar da cartola. Está muito bem assessorado e tem coragem e determinação suficientes para adotar as medidas necessárias. Alguns dirão que o Inter não terá condições financeiras de implementar uma mudança radical, mas dinheiro deve, pelo menos por agora, ficar em segundo plano. O Conselho Deliberativo deve ser fundamental nestas decisões, dando o seu aval e toda a guarida necessária para que a nova diretoria consiga trazer novamente a confiança ao torcedor.



