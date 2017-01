Zé Victor Castiel: "A situação de Anderson"

Paixão Colorada 17/01/2017 | 07h45 Atualizada em

Há uma dúvida sobre a situação de Anderson no Inter. Ele está treinando em separado de seus companheiros por não estar nos planos de Antônio Carlos Zago ou porque a diretoria não quer mais contar com o jogador?

Obtive, por meio da assessoria do jogador, a informação de que o técnico gostaria de contar com Anderson para esta temporada, mas depende de negócios em que o atleta possa ser incluído. Sabe-se que houve a possibilidade de o meia se transferir para o Corinthians. O negócio não andou porque o Inter queria colocar Guilherme na transação. Chego, assim, à conclusão de que, apesar de o técnico gostar de seu futebol, Anderson dificilmente defenderá o Colorado em 2017. Provavelmente, a diretoria pesou os prós e os contras. Talvez seja um jogador muito caro e não exista a garantia de que desenvolverá um futebol melhor do que já apresentou pelo clube.

O que contesto é o fato dele estar afastado da pré-temporada. Se estivesse treinando com seus companheiros, estaria apurando melhor sua forma física e estaria sempre apto a se transferir para outro clube sem estar defasado fisicamente.

William é diferente

Quem sabe deixar o jogador "nos cascos" não tornaria mais fácil uma possível transferência?

Não é saudável jogar um atleta no ostracismo só por ele estar à disposição para futuros negócios. Não se pode confundir, no entanto, com a situação do lateral William. Esse jogador está afastado porque já declarou que não quer mais jogar no Inter e que acalenta o sonho de atuar na Europa. Treina em separado,

e age bem o Colorado.

*Diário Gaúcho