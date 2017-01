Zé Victor Castiel: "Agora é pela honra"

Paixão Colorada 27/01/2017 | 07h45 Atualizada em

Quero me manifestar sobre o requerimento que o departamento jurídico do Internacional, por meio de advogados contratados na Suíça, fez a Corte Arbitral do Esporte, ainda a respeito do caso da inscrição do jogador Victor Ramos, pelo Vitória. Todos os indícios levam a crer que o atleta participou de forma irregular do Brasileirão 2016.

O Inter acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que este declarasse as irregularidades cometidas por CBF e Vitória nesse caso. Todas as tentativas, porém, foram inexitoas.

O problema é que, no meio do caminho, a CBF acusou o Inter de ter acostado documentos falsos aos autos. Fez, inclusive, uma denúncia junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro na qual imputava ao clube o uso desses papéis para obter êxito na esfera desportiva.

O departamento jurídico do colorado, indignado, levou o caso adiante muito mais no intuito de "limpar" seu nome do que obter, através desta declaração de regularidade, uma volta à Primeira Divisão.

Junto da torcida

Neste caso, penso exatamente como a maioria da torcida colorada: agora, que já está definida a participação do Inter na Série B, é muito importante, sim, que a Corte acolha e informe a irregularidade na participação do jogador Victor Ramos. Isso para que não fique para a posteridade a pecha de que o Inter usou artifícios ilegais para obter vitórias no STJD.

Portanto, amigos, concordo com este recurso impetrado, muito mais pela honra do Inter, do que por uma vontade de disputar a Primeira Divisão por meio do tapetão.

*Diário Gaúcho