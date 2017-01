Zé Victor Castiel: "Além das contratações e dispensas"

Paixão Colorada 03/01/2017 | 07h33 Atualizada em

O que se pode esperar do Internacional, para esta próxima temporada, é que jogue com ânimo completamente diferente do que demonstrou em 2016. E isso passa por várias mudanças. Não falo só da saída e da entrada de jogadores, mas principalmente pela postura dos profissionais. Para se enfrentar um ano difícil como será 2017, independentemente de contratações e dispensas, o Colorado deve adotar estratégia agressiva em campo. Isso quer dizer que precisar ficar para trás aquela atitude defensiva, que tanto assustou a torcida no ano que passou.

Adotar um método agudo, que deixa claro ao adversário que qualquer descuido será fatal, é a coisa mais importante que o Inter terá de tentar fazer este ano.

Chega deste negócio de o Colorado se acovardar. Foi muito irritante ver o time jogar, dentro do Beira-Rio, por uma bola. Marcava um gol e se recolhia, praticamente chamando o adversário para seu campo.

Essa bobagem tática determinou que fossem perdidos pontos preciosos contra times tecnicamente inferiores. Isso para falar somente nos jogos disputados em casa.

Indignado e copeiro

A bola está com o técnico Antônio Carlos Zago. Espero que instrua o time para ser mais indignado e copeiro. Queremos que os adversários voltem a temer o Colorado e que não tenha para ninguém dentro do Beira-Rio. Confio muito nesta mudança de atitude.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho