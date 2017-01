Zé Victor Castiel: "Começa o ano da humildade"

Paixão Colorada 28/01/2017 | 08h08 Atualizada em

Mais um Campeonato Gaúcho na vida de todos os colorados. Claro que o sonho do hepta estadual está vivo em mim, mas é preciso ter humildade para saber que o ano é de recuperação para o Internacional. Buscar de volta a confiança e, por consequência, o bom futebol que sumiu em 2016. Nosso objetivo é reconquistar o lugar na Primeira Divisão do Brasileirão. Mas a hora é de defender o título regional.

As principais dúvidas de Zago para a difícil estreia contra o Veranópolis neste domingo estão no meio-campo e no ataque. Fernando Bob ou Anselmo? Nico López ou Aylon? Vamos descobrir e conhecer as ideias do novo treinador colorado. Acredito que o mais importante neste momento é apresentar em campo um futebol digno da história do Inter.

A torcida sabe que é muito cedo para cobrar entrosamento, jogadas de qualidade ou aquela recorrente imposição de um clube maior sobre um menor. Então a palavra do momento é paciência.

Além disso, tenho muita expectativa para ver, enfim, o retorno de D'Alessandro ao Internacional. Talvez seja por seus pés, mas principalmente por suas palavras no vestiário, que o Colorado chegue ao equilíbrio novamente, algo que faltou tanto na temporada passada. O argentino é nosso ídolo e nossa referência. Precisamos de sua ajuda para terminar o ano de 2017 com mais festejos do que lamúrias.

Estamos prontos

Sim, o Inter está pronto para começar esta difícil jornada. Não estou falando do time do Zago, que ainda precisa e vai evoluir, mas sim da torcida colorada e do clube como um todo. Que comece o Gauchão!

