Zé Victor Castiel: "D'Alessandro já contribuiu muito"

Paixão Colorada 30/01/2017 | 10h20 Atualizada em

No primeiro tempo do jogo de ontem, em Veranópolis, o Inter sofreu muito com a preparação física inferior em relação ao seu adversário. O Inter, que recentemente iniciou a pré-temporada enfrentou um time que vem se preparando há mais de dois meses. Isso realmente pode fazer a diferença.

Taticamente, o Inter do primeiro tempo ainda não conseguiu mostrar uma melhora substancial em relação ao que vinha praticando no ano passado. D'Alessandro, no entanto, jogou de forma mais organizada que os demais e armou os poucos ataques que o time conseguiu fazer.

O jogo foi paralisado em função de uma briga na torcida colorada. Torcida é modo de dizer, porque aqueles marginais que vimos brigando na tela da televisão deveriam estar em outro lugar, nunca em um campo de futebol travestidos de torcedores.

O Veranópolis acabou jogando melhor o primeiro tempo, embora ao final, num lance violentíssimo, seu goleiro tenha tirado de jogo o nosso atacante mais agudo: Diego. Nenhuma surpresa para o cartão amarelo que recebeu, porque o juiz era muito fraco. Típica jogada para eliminação sumária. Mas é Gauchão, e temos que nos acostumar com as barbaridades costumeiras de arbitragem.

Continuidade a Nico

Depois de ceder o empate, vimos o Colorado mais organizado em campo, tendo chances de gol e demonstrando a indignação que sempre se pede. Não foi uma grande partida, mas D'Alessandro em campo já contribuiu muito para a organização do time. Fica claro que D'Ale precisa de um parceiro na armação e que devemos dar continuidade ao Nico López.



Leia outras colunas da Paixão Colorada