Zé Victor Castiel: "Minha outra paixão"

Me permito, hoje, apesar de saber que o conteúdo desta coluna deve ser de futebol, a falar sobre outra de minhas paixões: a cultura.

Eu sou um velho ator e locutor. Já fiz novelas, filmes, minisséries. Faço dublagens para games e uma participação de 15 anos na comédia Homens de Perto. Tenho, também, uma atividade como produtor cultural. Há muito tempo, cometi a loucura de achar que era possível movimentar Porto Alegre com uma programação cultural, em meses que se supunha que a cidade ficasse vazia.

Pois o meu filho, Porto Verão Alegre, completa 18 anos e se inicia neste sábado.

Para quem ainda não sabe, ele é uma iniciativa totalmente privada com um caráter público muito forte. Não é da Prefeitura. Não é do Estado. É minha e do meu amigo e colega Rogério Beretta.

Possui uma vasta programação de teatro e outras várias atividades culturais, muitas delas gratuitas. Envolve mais de mil artistas e movimenta Porto Alegre em sua rede hoteleira, bares, restaurantes e transporte público.

Para gremistas e colorados

Milhares de ingressos são ofertados, gratuitamente, a entidades carentes. Mantém atividades gratuitas para pessoas de baixa renda, possui espetáculos com áudio descrição e libras e consegue, assim mesmo, vender ingressos muito baratos.

Tudo isso só é possível porque a classe artística da Capital se mobiliza em prol da alegria e da cultura.

Portanto, amigos, convido a todos para curtir a alegria do entretenimento cultural que vai até 19 de fevereiro.

O Porto Verão Alegre é para todos: gremistas e colorados.

