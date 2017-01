Zé Victor Castiel: "Não são torcedores"

Paixão Colorada 31/01/2017 | 07h46 Atualizada em

Com relação às demonstrações de violência protagonizadas por torcidas organizadas do Inter, no jogo de domingo em Veranópolis, manterei a coerência da minha opinião.

Sempre fui um árduo crítico deste tipo de selvageria. Pessoas que vão a um campo de futebol, com o intuito de torcer, não têm tempo de ações organizadas de guerrilha e muito menos de se juntarem em facções para disputa de poder. Isto não cabe no futebol.

O que vimos foram marginais travestidos de torcedores, se enfrentando, completamente alheios ao que acontecia no campo.

O Inter precisa de sua linda e fiel torcida. Estes marginais conseguiram, na verdade, fazer com que o time enfrente as barras do Tribunal de Justiça Desportiva.

Os verdadeiros torcedores do Inter certamente estão indignados como eu.

Eu sei que este tipo de ocorrência não é uma exclusividade do Inter. Sei também que isso acontece de forma corriqueira no futebol brasileiro, sempre envolvendo marginais que se infiltram em torcidas organizadas. Isso, no entanto, não pode servir para desculpa.

Atitudes radicais

O Ministério Público Estadual tem sido incansável no combate a esse tipo de ocorrência. Mantém, por meio do Jecrim, inclusive plantões durante as partidas de futebol.

Devemos reconhecer, entretanto, que isso não tem sido suficiente. Cabe aos clubes, para seu próprio bem, tomarem atitudes radicais para tentar acabar de vez com a infiltração de marginais em suas torcidas organizadas.

*Diário Gaúcho