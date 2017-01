Zé Victor Castiel: "Solução que vem da base"

Paixão Colorada 16/01/2017 | 08h04 Atualizada em

Se o mercado de compra e venda de jogadores ou negociações em geral no futebol está complicado, pelo menos no Brasil, talvez com um pouco de criatividade se possa driblar o problema.



Vejo clubes como Cruzeiro e Palmeiras sempre participando de negociações que envolvem troca de jogadores, em definitivo ou por empréstimo. O Flamengo é outro clube que sabe se mexer muito bem nestas pré-temporadas com janelas de negociação abertas.



O Internacional, pelo menos até agora, não realizou nenhum negócio de vulto, daqueles de encher os olhos da torcida. Talvez isso não se constitua em um problema tão grande. Digo isso porque, ao longo dos anos, o Internacional tem desenvolvido um grande trabalho com suas categorias de base. Como se vê nesta tradicional Copinha que acontece nos meses de janeiro em São Paulo.



A equipe de meninos do Internacional vem desenvolvendo um bom futebol e derrotando seus adversários a cada rodada. A cada jogo, se observam jovens promissores atletas que podem fazer parte do elenco principal do Internacional, desde que sejam adequadamente preparados física e psicologicamente.



Cuidado com os garotos



Não basta pegar um menino e jogar entre os profissionais sem tomar cuidado com o seu desenvolvimento natural. Nunca é bom queimar etapas, mas o departamento de base do Inter é suficientemente competente para identificar os jogadores que têm condições de ajudar neste ano de 2017.



Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho