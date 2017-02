Maurício Tonetto: "D'Ale sabe o tamanho de sua grandeza"

Paixão Colorada 25/02/2017 | 08h04 Atualizada em

Um jogador sabe da grandeza que tem quando, em vez de correr, entra firme nos momentos de maior desafio. D'Alessandro é um desses. Com dois cartões amarelos, não joga neste fim de semana contra o Brasil-Pel, no Beira-Rio, para não ser suspenso e ficar de fora da próxima rodada, o Gre-Nal na Arena. Será o primeiro clássico após o retorno de D'Ale do River Plate e o primeiro com o Inter na Segunda Divisão. O argentino faz questão de estar em campo para ser o capitão de uma equipe que, embora ainda precise de muito, já apresenta algo. A liderança do camisa 10 será importante agora, pois a reconstrução do clube passa por enfrentamentos fortes contra o Grêmio. Talvez seja o único Gre-Nal de 2017 e, por todo o contexto, ele está valendo muito. D'Alessandro sabe muito bem disso.

Antes do clássico, porém, tem o Brasil no Beira-Rio, pela segunda vez no ano. Nos encontraremos também na Série B. Já dá para começar a medir o tamanho do time de Antônio Carlos Zago. É no meio do Carnaval, é sábado à noite, é necessário ganhar para entrar na semana Gre-Nal mais confiante.

Pedido de desculpas

O clássico, aliás pode marcar o retorno de William ao time. O lateral-direito foi reintegrado. Bom para Zago, que recebe um baita reforço. Para nós, torcedores, só será bom com um pedido de desculpas sincero e muita vontade em campo.

*Maurício Tonetto é interino.

