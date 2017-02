Maurício Tonetto: "Filme de terror em Passo Fundo"

Paixão Colorada 20/02/2017 | 08h00 Atualizada em

A vitória que se confirmava em Passo Fundo foi por água abaixo aos 48 minutos do segundo tempo por erros do sistema defensivo do Inter. Em duas bolas alçadas na área, a equipe de Antônio Carlos Zago fracassou novamente e já acumula quatro jogos sem vitória no Gauchão. Podia ter perdido e não seria injustiça.

Foi duro ver este jogo, um verdadeiro filme de terror com flashbacks de 2016. Nem tanto pelo resultado, mas principalmente pela atuação atrapalhada no primeiro tempo e pela sucessão de erros. No primeiro gol, Ernando, Paulão e Anselmo marcam a bola e deixam o zagueiro Rodolfo Mól na cara de Danilo.

Vou repetir e desculpem a redundância: este trio não pode mais jogar no Inter. Além de carregarem o carimbo da Série B, eles não conseguem reagir fazendo boas partidas e, pior, comprometem, como ontem. Zago necessita achar a formação da zaga rapidamente e treinar fundamentos para que o que aconteceu ontem não seja a regra na Segunda Divisão.

Centroavante típico

Seijas, definitivamente, não é um substituto à altura de D'Alessandro.

É notória a dificuldade da equipe em criar sem o argentino em campo. A rigor, não há outro meia no Beira-Rio com características semelhantes às de D'Ale.

É um setor vital e que carece de investimento da direção. Na frente, Brenner se destacou com dois gols — um de pênalti e outro de centroavante típico. Aos poucos, ganha seu espaço como opção para jogos encardidos.

*Maurício Tonetto é interino.

