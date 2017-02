Maurício Tonetto: "Uma quarta-feira de três boas notícias"

Paixão Colorada 23/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Goleada e classificação, com boa atuação no primeiro tempo, era tudo que o Inter precisava na noite de ontem, contra o Oeste pela Copa do Brasil. Com resultados positivos fica mais fácil retomar a confiança. Brenner, outra vez, destacou-se pela eficiência. Que surpresa positiva!

Ainda na quarta-feira, outras duas grandes notícias: a contratação do zagueiro Victor Cuesta e a ida de Anderson para o Coritiba. Cuesta, capitão do Independiente e da seleção argentina na Olimpíada de 2016, vem para colocar ordem na defesa. Num momento em que a torcida berra pela saída de Paulão e Ernando, a chegada de Cuesta supre uma carência e diminui a temperatura do ambiente no Beira-Rio. Os críticos argentinos dizem que o zagueiro canhoto, de 28 anos, costuma atuar pelo lado esquerdo, sabe sair jogando e tem ótima capacidade de cobertura e desarme. Além disso, é especialista na bola aérea.

Ao lado de Danilo, Alemão, Klaus e Uendel, vai compor uma boa retaguarda forte. Agora é só entrosar essa defesa e corrigir os eventuais erros.

Mais ajustes

Mas nem tudo está resolvido. O meio ainda precisa de um jogador diferenciado para se juntar a Dourado, Charles e D'Alessandro. Alguém com velocidade e poder de marcação, como o saudoso Tinga.

Por isso, a direção tem de correr para encontrar a peça-chave da equipe. Não precisa ser uma contratação extravagante, não precisa ser um Anderson. Prefiro os modestos que dão conta do recado.

