Paixão Colorada: as grandes lições deixadas pela derrota de sábado

Da derrota do Inter para o Novo Hamburgo, no sábado, no Beira Rio, o técnico Antônio Carlos Zago deve, necessariamente, tirar uma grande lição: antiguidade não é posto.

Ao meu ver, o treinador erra ao não manter os jogadores que testou e aprovaram nos jogos anteriores. Fica difícil para a torcida entender porque joga Fernando Bob e não Charles, já que o menino havia entrado contra o Brasil-Pel e dado a impressão de que seria o companheiro ideal de Rodrigo Dourado no meio-campo.

Fica complicado, também, assimilar a presença de Ceará em detrimento a Junio, que também havia aprovado na lateral direita no jogo anterior. Parece que Zago apostou no fato de que o time precisa de jogadores "cascudos" para se desenvolver melhor.

Penso diferente. Sou convicto de que devem jogar os melhores, sem levar-se em consideração suas experiências.

Teste para mim funciona assim: no momento em que um jogador se sair bem, deve receber mais oportunidades para que, com a continuidade, se torne dono da posição.

Quero crer que este revezamento seja para isso. Se eu estiver errado, o que está acontecendo é um mero revezamento entre jogadores, o que, aliás já foi tentado por Diego Aguirre sem sucesso em passado recente. Ademais, o Inter entrou em campo totalmente desequilibrado, num esquema 4-2-4 absolutamente suicida. Basta revermos os gols que sofreu e veremos que foram de contra-ataque, com um "volantão" em cada campo.

Deve-se baixar um decreto no Beira-Rio, segundo o qual, quando D'Alessandro jogar, o meio-campo deve se guarnecer com mais um jogador que possa, ao mesmo tempo, ser o companheiro do argentino na armação, mas que também seja capaz de guardar posição para auxiliar o meio-campo de contenção.

No final do jogo de sábado, foi muito útil para mostrar como o Zago não deve proceder na montagem do time para o ano de 2017.