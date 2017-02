Pedro Ernesto: "Acordo formal para permanência de William"

Coluna do Pedro 25/02/2017 | 08h04 Atualizada em

William retornou aos treinamentos com o grupo colorado. Aí vem o mistério. Eu imagino que clube e atleta tinham se acertado com a renovação do contrato do jogador, ganhando mais e estendendo o período do vínculo.

Era o que o clube colocava como situação definitiva. Só que o vice de futebol Roberto Melo inovou. Disse que o clube fez um acordo formal. O que é isso? Liguei para o dirigente. Ele disse que em poucos dias saberemos o que é o chamado acordo formal.

Não conhecia nada parecido com isto. Melo diz que foi feito o melhor para o clube. Nem esperava nada diferente. Então só nos resta aguardar para desvendar esse mistério. A boa notícia é que aconteceu algum acerto. Espero ter sido uma solução definitiva.

Gre-Cruz

O Cruzeiro está fazendo boa campanha. Acho que o Grêmio enfrentará um bom teste antes do Gre-Nal. Sem Maicon e sem Luan. Michel terá nova oportunidade. Enquanto isso, o clube corre para inscrever Lucas Barrios visando a participação no Gre-Nal. O técnico Renato trabalha muito para ser campeão gaúcho, mesmo que tenha jogo logo em seguida pela Libertadores.

Outra vida

Depois de ter marcado sete gols em dois jogos durante a semana, o Inter espera ter outra vida. O time está vivendo um momento melhor, mesmo que longe de uma ideia definitiva de bom futebol. Léo Ortiz será mantido no time e D'Alessandro está sendo poupado para o Gre-Nal.

