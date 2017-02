Pedro Ernesto: "Inter apresenta avanços importantes"

Coluna do Pedro 24/02/2017 | 08h02 Atualizada em

Não foi uma partida sem erros do Inter na goleada sobre o Oeste. Ficou claro que o time colorado tem boa arrumação do meio para a frente. Começa pela dupla Carlinhos e Uendel. Eles se revezam no lado esquerdo do campo e montam reciprocidade nas ações ofensivas e defensivas. Está dando muito certo.

D'Alessandro está liberado das tarefas de marcação. Carlos e Brenner são velozes e goleadores. Temos que dar o desconto do fraco adversário, mas existe muita evolução.

Na defesa ainda existem problemas. Só que do meio para trás, a solução é muito mais simples. Antônio Carlos Zago deu a primeira grande prova de que começa a fazer um time de qualidade no Inter. O torcedor precisa sorrir como aconteceu na quarta-feira, no Beira Rio.

Outro time

No time que começou jogando na quarta-feira, só três jogadores eram de 2016. Dois deles, apesar do grande desastre, saíram com a aprovação do torcedor: Danilo e Dourado. Paulão é o único que sofre sérias restrições. A direção colorada está fazendo o que se esperava dela: muda a fotografia do time. Jogadores que levaram o Inter ao rebaixamento precisam ser afastados.

Lucas Lima

Não sei se é um sonho ou algo que está lustrando a realidade dos gremistas.

A informação de ontem da conta de que o Grêmio estaria trazendo Lucas Lima e entregando Lincoln e Pedro Rocha. Confirmando esse negócio, o Grêmio se nivela ou fica ainda melhor que seus principais rivais da Libertadores.

*Diário Gaúcho