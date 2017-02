Zé Victor Castiel: "O adversário mais qualificado do ano até agora"

Paixão Colorada 08/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Noite de ver, mais uma vez, o Inter em campo. Desta vez, será um teste mais complicado. Mesmo sendo um jogo pela Primeira Liga, o Fluminense, teoricamente, é um adversário mais qualificado dos que os enfrentados pelo Colorado até agora.



Minha curiosidade reside sobre a formação que Antônio Carlos Zago colocará em campo. Tudo indica que o treinador dará continuidade para Charles e Junio. A dúvida permanece sobre como será a composição de meio-campo de armação do Inter.

Se D'Alessandro jogar ao lado de Diego, teremos a oportunidade de ver se o garoto é capaz de ajudar o meio-campo de contenção do time, liberando um pouco o argentino para exercer só a criação.

Alguns sustentam que D'Ale não possui mais vitalidade para exercer as funções de armador no meio-campo colorado. Discordo totalmente. A criatividade, combatividade e empenho do "Gringo" o credenciam, sim, para continuar comandando os ataques do Inter.

Ainda em débito

Tudo isso, no entanto, requer uma boa dose de estratégia do técnico colorado. O companheiro de D'Alessandro deve ser, necessariamente, um jogador que consiga auxiliar os volantes de contenção, para que cessem os gols sofridos de contra-ataque. Continuo reconhecendo que essa é uma fase de testes, afirmações e descartes e, portanto, vou ao jogo de "sangue doce".

Mesmo assim, o Inter continua nos devendo uma atuação convincente, que nos dê a esperança de que, no futuro, poderemos dar a volta por cima de todos os problemas que vimos enfrentando.

*Diário Gaúcho