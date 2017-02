Zé Victor Castiel: "Um atacante para fazer os gols"

Paixão Colorada 09/02/2017 | 08h02

Sobre o jogo desta quarta-feira, algumas palavras: o Internacional fez um bom primeiro tempo, marcou seu gol e depois administrou a partida. As estreias dos laterais Carlinhos, que entrou no segundo tempo, e Alemão foram muito boas. Ficou mais uma vez claro que o Inter precisa de um atacante se quiser transformar em gols o que é construído pelo meio-campo.

O time, nos últimos 15 minutos, acabou incorrendo no mesmo erro de sempre. Ou seja, recuou demais e proporcionou ao Fluminense, que exerceu uma pressão em pleno Beira Rio.

Reconheço o esforço de Antônio Carlos Zago para achar alternativas para formar um time competitivo. Ainda é razoável o fato de o Inter não ter titulares para todas as posições, embora este prazo esteja se esgotando.

O Gauchão não pode ser encarado como uma competição para testes. Seria de extrema importância o heptacampeonato, para elevar a moral do elenco e a autoestima dos torcedores. É certo que as competições nacionais serão as que realmente farão a diferença.

A procura continua

A Primeira Liga, no entanto, serve para que o técnico faça experiências em busca dos seus titulares.

Algumas contratações feitas aguardam por confirmação. Carlos, Carlinhos e Alemão são jogadores que podem ser titulares e contribuír para uma substancial melhoria técnica da equipe.

Charles e Junio, embora tenham começado muito bem, por serem jovens, ainda precisam de maior observação.

*Diário Gaúcho