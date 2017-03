Maurício Tonetto: "Continuo afirmando que o Tricolor tem vantagem para o Gre-Nal"

Paixão Colorada 01/03/2017 | 07h45 Atualizada em

Escrevi ontem aqui nesta coluna que o Grêmio é favorito para ganhar o Gre-Nal do próximo sábado. Alguns colorados me mandaram e-mails revoltados, questionando por que não mencionei as últimas três vitórias em sequência do Colorado e o crescimento da equipe de Antônio Carlos Zago.

Bem, continuo afirmando que o Tricolor tem vantagem. Estamos falando do pentacampeão da Copa do Brasil contra uma equipe de Segunda Divisão. Não há nada de mal em ser azarão num clássico. Isso não diminui o tamanho do clube e de sua torcida. O Gre-Nal é cheio de histórias de times inferiores que ganharam.

O momento é mais favorável ao Grêmio e, portanto, a responsabilidade recai toda para o lado do Humaitá. O Inter fará o seu jogo sem o peso da obrigação de vencer. Terá pela frente um desafio importante, uma prévia do que é disputar a Série B — eles, mais do que ninguém aqui nessas plagas, sabem disso. Pode sair do Gre-Nal fortalecido, recuperar jogadores e ganhar fôlego. Que falem e deixem falar das maravilhas tricolores. O que nos importa é corrigir os erros, confiar no trabalho que vem sendo desenvolvido e pensar a longo prazo. O clássico é só um obstáculo na jornada, que, se bem jogado, pode se transformar num trampolim.

Espero revê-los

Me despeço hoje da coluna e agradeço imensamente por esta experiência fantástica de representar o Zé Victor Castiel num espaço tão nobre do jornalismo gaúcho. Espero revê-los em breve, caros leitores.

Um abraço vermelho a todos.

*Maurício Tonetto é interino.

