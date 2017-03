Zé Victor Castiel: "Amanhã teremos de repetir o sábado"

Paixão Colorada 07/03/2017 | 08h00 Atualizada em

A torcida do Inter está muito mais feliz pela atuação do time do que pelo resultado do Gre-Nal. Na verdade, foi um excelente teste para o time de Antônio Carlos Zago. Tivemos um bom jogo de futebol, onde se defrontaram, de um lado, um time praticamente pronto e entrosado e, de outro, o Internacional buscando sua formação ideal para enfrentar seu grande objetivo, que é a volta para a Série A.

Foi um jogo onde o Colorado deparou com todos os tipos de adversidade. Não só enfrentava o campeão da Copa do Brasil, como sua imensa torcida, que praticamente lotava a Arena. Além disso, o Gre-Nal, que sempre achei ser um jogo imprevisível, durante a semana que o antecedeu foi decantado como sendo uma partida em que o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, seria infinitamente superior. Só não consideraram dois fatos: a presença de uma torcida espetacular, que apesar do pouco espaço foi ruidosa e alegre, e a presença sempre decisiva de D'Alessandro.

O Internacional não fez um bom primeiro tempo. Parecia um pouco perdido em campo, e seu adversário, aproveitando de um contra-ataque, acabou marcando seu gol. No segundo tempo, no entanto, com as mexidas do técnico, o Colorado foi muito bem. Comandado por D'Ale, o time conscientizou-se de que deveria se indignar e fez uma excelente partida. Virou o jogo através de dois gols de belíssima construção e só cedeu o empate por questões fortuitas.

Os destaques

A destacar, as atuações de Nico López, D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Roberson e Brenner, embora todos que estiveram em campo acabaram por dar sua contribuição. Foi um excelente teste para o novo time do Inter, que acabou subindo mais um degrau rumo a composição ideal de um bom time de futebol.

Foi o massacre da humildade e a indignação contra soberba.

