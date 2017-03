Zé Victor Castiel: "Atitude dos últimos jogos tem de ser mantida" 

Paixão Colorada 11/03/2017 | 08h01 Atualizada em

Confesso que, para mim, interessa muito pouco quem Antônio Carlos Zago colocará no lugar de D'Alessandro no jogo do Inter deste fim de semana, contra o Juventude. Na verdade, o jogador que entrar naquela posição não exercerá as mesmas funções que o argentino realiza quando joga. Isto porque não existe no elenco colorado um jogador que cumpra as mesmas tarefas.

O que o técnico terá de fazer, necessariamente, é alterar o esquema de jogo. Sendo assim se entrar com Roberson, Seijas, ou Valdívia, o esquema do Inter deverá ser diferente do adotado nas partidas anteriores.

O que deve ficar muito claro, no entanto, é que nada pode ser modificado com relação à nova atitude de campo adotada pelos jogadores. A vontade de vencer e a garra que vêm sendo demonstradas nas últimas partidas — fruto do trabalho do técnico — devem permanecer absolutamente inalteradas.

Esta é a tese de que, uma vez encontrados os jogadores que se encaixam no esquema de Zago, todos, sem exceção, devem rezar a cartilha do novo posicionamento anímico implantado pelo técnico.

Alternativas no grupo

Foi isto que faltou em 2016, e é exatamente isto que está fazendo com que a torcida do Inter perceba a modificação, para melhor, a partir da entrada de Zago. Sou convicto de que um time só poderá exibir boa técnica se os jogadores estão bem preparados psicologicamente.

D'Alessandro poderá fazer falta, mas entendo que o Colorado já possui alternativas para suprir sua ausência sem grandes sobressaltos. Aguardemos o jogo.

Bom fim de semana a todos!

