Zé Victor Castiel: "Diego Real foi um árbitro fraco e prepotente"

Paixão colorada 13/03/2017 | 08h00 Atualizada em

É verdade que o Inter não fez boa partida. Após a expulsão de Charles, o time deixou de marcar pelo menos três gols "feitos". Também é verdade que o Juventude foi superior no jogo de ontem.

Tudo isso não justifica que o Inter acabe perdendo o jogo por conta de uma arbitragenzinha "rastaquera". Esse árbitro não tem a menor condição de apitar futebol. Talvez pudesse ser árbitro de futebol de botão, mas mesmo assim cederia à pressão dos jogadores e faria uma péssima arbitragem.

Parece que a velha pressão de alguns setores está dando certo. Impressionante!

Estou falando somente da parte técnica do juiz. O jogo começou com o Juventude sendo violento nas entradas e não sofrendo nenhuma admoestação do árbitro. Aplicou mal cartões amarelos. Quando tinha de mostrar o cartão amarelo, aplicou vermelho e acabou marcando um pênalti que só ele viu.

Depois de alertado por seus auxiliares, não uma, mas duas vezes, o fraco árbitro bateu no peito e assumiu a responsabilidade pelo erro.

Faltam meias criativos

O Internacional, em sua caminhada para a reconstrução, acaba sendo castigado por uma arbitragem fraca e prepotente. Sempre bato na tecla de que as arbitragens erram para todos os lados e continuo convicto disso. Não acho que o árbitro tenha deliberadamente prejudicado o Inter. Só acho que ele não está preparado para ser aspirante da Fifa.

E que fique atenta a direção para resolver o problema crônico da falta de mais meias criativos no elenco. Enquanto dependermos somente de D'Alessandro, faremos atuações insuficientes.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho